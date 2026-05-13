O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) abriu processo seletivo para 22 cargos em Goiânia, com salários que chegam a R$ 9,4 mil. A seleção visa formar cadastro de reserva para as áreas assistencial, técnica e administrativa, com vagas também para pessoas com deficiência (PCDs). A carga horária varia de 30 a 44 horas semanais, dependendo da função ocupada.\nEntre as oportunidades disponíveis estão cargos de auxiliar administrativo, bibliotecário, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo hospitalar, técnico de enfermagem e faturista (a lista completa pode ser conferida ao final desta reportagem).\nAs inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente na sede do hospital, no Jardim Bela Vista, entre os dias 18 e 22 de maio, das 8h às 12h.\nOs interessados devem apresentar a ficha de inscrição preenchida — disponível no site do Instituto Sócrates Guanaes —, documento oficial com foto, comprovante de escolaridade, currículo, certificados e comprovante de experiência. Também é necessário o registro no conselho de classe, quando a função exigir, além de laudo médico atualizado para candidatos PCDs.