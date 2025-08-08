O Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás (Herso), no sudoeste goiano, está com inscrições abertas para um processo seletivo gratuito com salários de até R$ 6,3 mil. Há 185 vagas para diversas áreas, dentre elas, técnico em enfermagem, assistente administrativo recepcionista, motorista e etc.\nAs oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade. São três vagas para início imediato, 170 para cadastro reserva e 12 vagas para pessoas com deficiência (PCD). As cargas horárias variam entre 30h e 44 horas semanais, e os salários vão de R$ 1.518,00 a R$ 6.386,64, além de benefícios conforme o cargo.\nA seleção será conduzida pelo Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializado (Ipgse), com etapas que incluem análise curricular, prova objetiva e entrevista técnica e comportamental.