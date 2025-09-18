O Instituto Federal de Goiás (IFG) lançou um processo seletivo para a contratação de professores substitutos para atuação no câmpus Goiânia. As inscrições começam na quinta-feira (18) e vão até o dia 1° de outubro pelo site do IFG. A taxa de inscrição é R$ 40.\nNo total, são oferecidas seis vagas com carga horária de 40 ou 20 hora semanais para docentes temporários das seguintes matérias:\nArtes/Música – Fagote;\nArtes/Música – Trompa;\nEngenharia de Minas;\nHistória (reservada para pessoa com deficiência);\nCiência da Computação/Desenvolvimento de Sistemas;\nEngenharia Mecânica/Térmica e Fluidos.\nO salário varia de R$ 3.090,43 a R$ R$ 8.058,29, a depender da carga horária. Além disso, é há auxílio-alimentação de R$ 500 para a carga horária de 20h e R$ 1 mil para a carga horária de 40h, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.