Os interessados em participar do concurso público da Câmara Municipal de Goiânia têm até o final desta sexta-feira (6) para realizar a inscrição. O processo seletivo oferece 62 vagas imediatas, além de 315 para cadastro de reserva, com remunerações iniciais que chegam a R$ 10.059,42.\nAs inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Verbena. O valor da taxa de participação é de R$ 130 para cargos de nível médio e R$ 150 para os de nível superior.\nHá vagas para economista, psicólogo, cerimonialista, fotógrafo, cinegrafista, editor de vídeo, e muito mais.\nVagas e Remuneração\nAs oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. Veja abaixo.\nNível Médio (38 vagas): Inclui funções como motorista, fotógrafo e editor de vídeo. O salário inicial é de R$ 6.538.