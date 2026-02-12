As inscrições para o concurso da Prefeitura de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, se encerram nesta quinta-feira (12). O processo seletivo, com salários de até R$ 6 mil, oferece 765 vagas. Há oportunidades para auxiliar em saúde bucal, escriturário, secretário escolar, biomédico, enfermeiro, fonoaudiólogo, entre outros.\nA taxa de inscrição varia de acordo com o cargo escolhido, sendo R$ 100 para vagas de nível médio e R$ 150 para os de nível superior. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Instituto Verbena.\nConforme o edital, é possível que os interessados se inscrevam em mais de um cargo, desde que os horários para realização das provas não sejam os mesmos.\nAs avaliações do processo seletivo terão quatro etapas: prova objetiva, discursiva, redação e prova de títulos. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, a depender das demandas do município.