As inscrições para o concurso público de auditor fiscal da Receita Estadual com salário inicial de R$ 28.563,30 vão até esta quinta-feira (12). O valor da taxa de inscrição é de R$ 250 e elas devem ser pagas até sexta-feira (13). As mesmas devem ser realizadas exclusivamente no site da Fundação Carlos Chagas. A jornada de trabalho será de 48 horas semanais.
Serão ofertadas 75 vagas, sendo 50 delas para início imediato e 25 para cadastro de reserva. Para participar o candidato deve possuir ensino superior completo em qualquer área de formação.
A seleção reserva 20% do quantitativo aos candidatos negros e 5% das vagas às pessoas com deficiência.