O Instituto Sócrates Guanaes (ISG) abriu um processo seletivo para formar cadastro de reserva em 21 funções para uma unidade de saúde em Goiânia. As inscrições são presenciais e vão até o dia 7 de novembro, com salários que chegam a R$ 6,7 mil.\nAs oportunidades são para atuar no Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), localizado no Jardim Europa. Há vagas para analista de departamento pessoal, analista de TI, auxiliar de farmácia, enfermeiro regulador e fonoaudiólogo. Para todos os cargos, é exigida experiência comprovada na área.\nOs salários variam entre R$ 1.678,85 e R$ 6.749,40, com jornada semanal de 10 a 44 horas, dependendo do cargo. Todas as vagas são para cadastro de reserva, tanto para ampla concorrência quanto para Pessoas com Deficiência (PcD).