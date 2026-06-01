A JBS abriu 220 vagas de emprego em Goiás. As oportunidades são para Goiânia, Senador Canedo, na Região Metropolitana da capital, Itumbiara, no sul, Porangatu, na região norte, e Mozarlândia, no noroeste do estado. Os cargos contemplam áreas operacionais e técnicas, além de oportunidades para jovem aprendiz na unidade da capital.\nDe acordo com a empresa, para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter idade mínima de 18 anos e apresentar documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência e certificado de vacinação atualizado. Veja abaixo as vagas oferecidas para cada cidade e como se candidatar.\nGoiânia (60 vagas)\n30 vagas para operador de produção;\n20 vagas para jovem aprendiz;\n05 vagas para operador de higienização no período noturno;\n05 vagas para operador de armazenagem e expedição.