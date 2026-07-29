O lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a ser distribuído nos próximos dias pode ser usado para amortizar, diminuir o valor das parcelas ou até quitar um financiamento imobiliário, desde que sejam cumpridas as regras do fundo.\nSerão pagos R$ 13,042 bilhões a 138,2 milhões de trabalhadores com saldo na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025. O montante corresponde a 89% do resultado do fundo em 2025, que foi de R$ 14,7 bilhões.\nCom a distribuição, a rentabilidade do FGTS ficará em 6,90%, o que representa ganho real de 2,53% acima da inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), de 4,26%.\nLucro FGTS: veja mais de 10 situações em que a Caixa libera o dinheiro para o trabalhador\nCaixa vai pagar mais de R$ 13 bilhões de lucro do FGTS a trabalhadores\nVeja como consultar o valor que vai ser pago pela Caixa de lucro do FGTS