O Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara (HMMCC), localizado no Bairro Vera Cruz, em Goiânia, está com inscrições abertas para processo seletivo destinado à contratação imediata e formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem funções nos níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1,6 mil a R$ 10 mil. Há também reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD).\nOs interessados podem se inscrever até o dia 30 de abril, exclusivamente pelo site do Instituto Patris. Não há cobrança de taxa de inscrição para participar da seleção.\nPrefeitura de Senador Canedo abre inscrições para concurso com 1,5 mil vagas e salários de até R$ 9,9 mil\nPrefeitura de Águas Lindas de Goiás abre concurso com mais de 80 vagas e salário de até R$ 9,6 mil\nSalários de até R$ 21,9 mil: veja os concursos abertos e previstos para o Tocantins em 2026