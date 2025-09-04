O Hospital e Maternidade Dona Íris (HMDI), em Goiânia, está com inscrições abertas para vagas de emprego em diversas áreas. As oportunidades são para contratação imediata e também para formação de cadastro reserva, incluindo pessoas com deficiência (PCD). O prazo para se inscrever foi prorrogado e termina na próxima sexta-feira (5).\nEntre as vagas imediatas estão os cargos de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de lavanderia e auxiliar de cozinha. Também há oportunidades em outros setores, como biomédico, enfermeiro (a) do Núcleo de Segurança do Paciente (NISP), ouvidor, psicólogo e odontologia clínica. A lista completa de cargos pode ser consultada no site do Instituto Patris.\nSegundo o edital, os salários variam de R$ 1.595,00 a R$ 4.750,00, com regime de contratação via CLT, e no caso do odontólogo clínico os contratados terão direito a adicional de insalubridade, estabilidade e benefícios.