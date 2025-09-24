O Ministério Público de Goiás (MP-GO) publicou edital com 37 vagas para promotor e promotora de Justiça substituto. O salário é de R$ 34.083,41. As inscrições abrirão a partir das 16h da próxima segunda-feira (29) e terminarão às 16h do dia 13 de novembro.\nO edital foi publicado nesta segunda-feira (22). Do total de 37 vagas, quatro são destinadas a pessoas com deficiência e sete para negros e negras.\nPara se inscrever, é necessário acessar o site da fundação responsável pelas inscrições, Fundação Getúlio Vargas, e preencher o cadastro com os dados solicitados. Em seguida, o boleto da taxa de inscrição de R$ 340 será gerado automaticamente e poderá ser pago até às 16h do dia 14 de novembro de 2025. O candidato deverá guardar o comprovante de inscrição.\nOs pedidos de isenção da taxa de inscrição poderão ser realizados do dia 29 de setembro até as 16h do dia 1º de outubro, conforme o cronograma. Poderão solicitar a isenção os candidatos que comprovem inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que sejam doadores ou doadores de sangue, de medula óssea, ou doadores de leite materno.