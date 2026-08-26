O Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou um procedimento administrativo para investigar possíveis irregularidades no concurso público da Prefeitura de Araguaína. Entre as denúncias recebidas está a suspeita de vazamento do caderno de provas antes da divulgação oficial pela banca organizadora.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Ministério Público abre procedimento administrativo para fiscalizar concurso de Araguaína\nO procedimento acompanha ainda a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Araguaína, na fiscalização do certame, que prevê vaga para o cargo de Procurador do Município.\nA apuração é conduzida pela 6ª Promotoria de Justiça de Araguaína e teve início após manifestações encaminhadas à Ouvidoria do MPTO, além de relatos e documentos recebidos nos dias 23 e 24 de agosto. As provas objetivas e discursivas do concurso foram aplicadas no dia 23.