A Prefeitura de Abadia de Goiás abriu as inscrições de um processo seletivo simplificado para preenchimento de 972 vagas, incluindo a formação de cadastro reserva. As oportunidades abrangem nível fundamental, médio e superior completo, com salários que variam de R$ 1,6 mil a R$ 4,5 mil. A inscrição é gratuita e deve ser realizada presencialmente na sede da prefeitura até o dia 9 de janeiro.\nConfira aqui o edital.\nA organização do certame é realizada por uma comissão própria da prefeitura. Por se tratar de uma seleção simplificada, a avaliação consistirá exclusivamente na análise curricular de títulos e experiência profissional, que devem ser comprovadas no ato da inscrição.\nSão oferecidas vagas para os cargos de assistente social, fonoaudiólogo (TEA), psicólogo, psicopedagogo, nutricionista, terapeuta ocupacional (ABA) e professor PII (pedagogia, informática, intérprete, educação física e inglês). No nível médio, as oportunidades são para agente de apoio à inclusão e agente educativo. Já para o nível fundamental, completo ou incompleto, os cargos disponíveis são de auxiliar de serviços gerais, merendeira, motorista (categorias C ou D) e porteiro.