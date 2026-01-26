As inscrições para o concurso público da prefeitura de Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, com quase 300 vagas, estão abertas e vão até o dia 19 de fevereiro. Os salários são de até R$ 7,7 mil e os cargos são para médico, técnico em enfermagem, psicólogo, dentista, fisioterapeuta, vigia, motorista e muito mais. Além das oportunidades para contratação imediata, há ainda 1.024 vagas para cadastro de reserva.\nAs inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site da Fundação Aroeira, instituição organizadora do concurso. As taxas são de R$ 100, R$ 120 e R$ 150, a depender do cargo escolhido.\nA prefeitura da cidade disponibilizou a Biblioteca Pública Municipal Celuta Mendonça Teles, no bairro central do município, como local para serem realizadas as inscrições daqueles que não possuem acesso à internet em casa.