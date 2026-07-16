A Prefeitura de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, lançou um concurso público voltado para a Secretaria Municipal de Educação, com 307 vagas imediatas e outras 816 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem todos os níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 5,1 mil.\nAs inscrições estarão abertas a partir do dia 7 de agosto e seguem até o dia 10 de setembro de 2026. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Quadrix, banca organizadora do concurso. As vagas são para atuação em zona rural e urbana do município.\nAs taxas de inscrição foram definidas em R$ 48 para o nível fundamental, R$ 68 para o nível médio e R$ 88 para cargos de nível superior.\nConcurso da Prefeitura de Arraias abre 35 vagas com salários de até R$ 4,8 mil