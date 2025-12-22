A Prefeitura da cidade de Goiás, no noroeste goiano, abriu um processo seletivo para 69 vagas e salário de até R$ 4,5 mil. As oportunidades são destinadas à Secretaria de Saúde do município. Podem participar da seleção candidatos com ensino superior, técnico e fundamental.\nAs inscrições são gratuitas e devem ser feitas nesta segunda (22) e terça-feira (23) presencialmente, no Auditório André Xavier Mundim, que fica na sede da prefeitura. No momento da inscrição, o candidato precisa entregar um envelope fechado contendo todos os documentos exigidos no edital.\nEntre as oportunidades, 57 são imediatas e 12 para cadastro reserva. A carga horária definida é de 30 e 40 horas semanais, e os salários variam entre R$ 2 mil e R$ 4,5 mil. O processo seletivo será formado por análise curricular e tempo de experiência. Não haverá provas (veja os cargos e o cronograma ao final da reportagem).