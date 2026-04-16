A Prefeitura de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, lançou na quarta-feira (15) um concurso público com 1.502 vagas para cargos efetivos no município e formação de cadastro de reserva. Os salários variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 9.929,68, de acordo com o edital. A organização do concurso está sob responsabilidade do Instituto Verbena, vinculado à Universidade Federal de Goiás (UFG).\nAs inscrições para o concurso devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Verbena, e seguem abertas até as 17h do dia 14 de maio. A taxa de participação varia conforme o nível do cargo pretendido, sendo de R$ 80 para funções de nível médio e de R$ 120 para nível superior, com pagamento também até essa data, conforme estabelece o cronograma (confira as datas no final desta reportagem).