A Prefeitura de Senador Canedo lançou um concurso com 1,5 mil vagas para diversos cargos de nível médio e superior. As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG), a partir do dia 15 de dezembro e seguem abertas até o dia 15 de janeiro de 2026.\nPara as vagas que só exigem formação até o ensino médio, a taxa de inscrição é de R$ 130,00. Para cargo de nível superior, a taxa é de R$ 150,00. A solicitação de isenção da taxa de inscrição pode ser feita por quem está inscrito no Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou por doadores de medula óssea. O período para fazer a solicitação é de 15 a 17 de dezembro de 2025.\nConfira as vagas disponíveis:\nVagas de Nível Médio:\nAgente Educacional\nAssistente Administrativo\nAssistente de Controle Interno