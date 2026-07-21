A prefeitura de Trombas, localizada no norte de Goiás, publicou o edital de um concurso público que oferece 106 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para cargos do quadro permanente da administração municipal.\nAs inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Tecnológico de Cursos (Ietec) ou pelo portal da Prefeitura de Trombas, no período de 1° de agosto a 10 de setembro de 2026. As taxas de inscrição variam de acordo com o grau de escolaridade do candidato: Inscritos com fundamental básico completo pagam R$ 100; inscritos com fundamental completo pagam R$ 120; inscritos com ensino médico ou técnico completo pagam R$ 140 e candidatos com ensino superior completo pagam R$ 160.\nA seleção é organizada pelo Ietec e oferece cargos para nível fundamental incompleto, médio/técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 5.130,63 para jornadas de trabalho de 30 a 40 horas semanais. A estimativa da banca organizadora é de receber mais de 2.400 inscritos.