A Prefeitura de Uirapuru publicou o edital de concurso público destinado ao preenchimento de 80 vagas no quadro de servidores municipais. Do total ofertado, 20 vagas são para contratação imediata e 60 para formação de cadastro de reserva. O processo seletivo contempla cargos de níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior, com remunerações iniciais que variam de R$ 1.621,00 a R$ 4.428,13\nOs interessados poderão se inscrever a partir do dia 9 de novembro até às 23h59 do dia 30 de novembro, exclusivamente pelo site da organizadora.A taxa de inscrição poderá ser paga via boleto bancário até o dia 1º de dezembro.\nConcurso de Prefeitura em Goiás abre vagas com salários de quase R$ 9 mil\nFeira oferece mais de 1,5 mil vagas de emprego em Goiânia\nCom peças de capim dourado, artesãs do Jalapão ficam entre as melhores do Brasil