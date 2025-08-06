A Prefeitura de Aparecida do Rio Doce, no sudoeste goiano, lançou um concurso com 256 vagas para preenchimento de vagas no quadro de cargos efetivos do Poder Executivo. Há oportunidades para gari, guarda noturno, eletricista, merendeira, motorista de transporte escolar, operador de máquinas, psicólogo e muito mais. Os salários variam de R$ 1.383,47 a R$ 9.541,12, a depender do cargo ocupado.\nSão 61 vagas efetivas para ampla concorrência e 3 vagas efetivas para pessoa com deficiência. Para cadastro de reserva são 177 vagas para ampla concorrência e 15 para pessoa com deficiência. A carga horária semanal varia de 24 a 40 horas, a depender do cargo.\nDe acordo com o edital, o concurso será realizado pelo Instituto de Consultoria e Concursos (Itame). As provas serão objetivas, de título, de aptidão física e, para alguns cargos, prática. Para alguns cargos serão exigidos curso profissionalizante, registro no órgão profissional competente e CNH categoria ‘D’ ou ‘E’.