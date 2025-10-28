A Prefeitura de Planaltina, no Entorno do Distrito Federal, abriu concurso público com salários de até R$ 9.515,24. As vagas são para cargos como fiscal de trânsito e transporte, assistente social, monitor de educação básica, nutricionista, fiscal de tributos, entre outros. O concurso oferece oportunidades para contratação imediata e formação de cadastro de reserva.\nNo total, são 210 vagas para contratação imediata e 1.030 para cadastro de reserva, com jornada de trabalho que varia de 20 a 40 horas semanais, a depender do cargo. O edital prevê cotas para Pessoas com Deficiência (PcD), pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas.\nOs candidatos aprovados poderão atuar nas secretarias de Saúde, Fazenda, Educação, Desenvolvimento Social e de Trânsito e Transporte.\nEmpresas oferecem mais de 230 vagas de emprego em Goiânia