Começam nesta quinta-feira (30) as inscrições para atuar no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) no Tocantins. O processo seletivo é realizado pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS) e os salários podem chegar a R$ 17,7 mil.\nAo todo, são 27 vagas são distribuídas para diferentes cargos e divididas em nível médio, técnico e superior, com cadastro reserva. As inscrições são realizadas via internet, pelo site do órgão.\nSe inscreva aqui\nO edital destaca que não será cobrada taxa de inscrição. O participante deve enviar a documentação necessária até o dia 10 de novembro.\nAcesse o edital\nVagas\nA avaliação dos candidatos será feita em duas etapas: análise curricular e entrevista que abordará temas específicos voltados à área da saúde. Segundo o edital, 5% das vagas serão destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).