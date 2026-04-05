O Tocantins tem concursos públicos em diferentes estágios, com seleções já abertas e outras previstas para 2026. As oportunidades abrangem áreas como educação, saúde, auditoria fiscal e segurança pública, com salários que variam de pouco mais de R$ 3 mil a até R$ 21,9 mil.\nA Universidade Federal do Tocantins (UFT) está com concurso aberto para o preenchimento de 16 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 5,2 mil. As inscrições seguem até o dia 4 de maio e devem ser feitas exclusivamente pela internet.\nAs vagas são destinadas ao quadro de Técnico-Administrativo em Educação e estão distribuídas entre os câmpus de Palmas, Gurupi, Miracema do Tocantins e Porto Nacional. As provas objetivas estão marcadas para o dia 7 de junho, em Palmas.