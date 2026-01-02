A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) lançou um processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica, com salário de R$ 4.106,09 e 17 vagas. As inscrições serão do dia 8 a 19 de janeiro, diretamente no site do Instituto Verbena.\nAs taxas de inscrição variam de R$ 500 a R$ 300, a depender da quantidade de inscrições realizadas. O candidato pode se inscrever em mais de uma Unidade de Saúde, desde que as especialidades selecionadas tenham o mesmo requisito.\nIsenção do pagamento é entre os dias 8 e 9 de janeiro, sendo obrigatório o candidato se enquadrar em alguns dos critérios dispostos no edital relativos à salário, dependentes, comprovação de família baixa renda ou fazer parte do Cadastro Único.\nApós a inscrição, os dados do candidato ficarão disponíveis para consulta, conferência e acompanhamento no Portal do Candidato do Instituto Verbena. A inscrição será aprovada somente após a confirmação do pagamento, que pode levar até cinco dias úteis.