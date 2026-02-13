A Universidade Federal do Tocantins (UFT) está com seleção aberta para contratar professor substituto. Conforme o edital, são ofertadas 11 vagas com salários que podem chegar a R$ 8 mil. O prazo de inscrição segue até o dia 19 de fevereiro.\nA inscrição é feita pelo site da UFT, na página de Concursos e Seleções. A taxa de inscrição é de R$ 120 e deve ser paga até o dia 20 de fevereiro.\nAs vagas estão distribuidas entre os câmpus de Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas e Porto Nacional. Haverá reserva de vagas para pessoas negras, com deficiência, indígenas e quilombolas.\nInscrições para concurso da Prefeitura de Valparaíso de Goiás com salários de até R$ 6 mil encerram nesta quinta-feira\nConcurso de auditor fiscal da Receita Estadual com salário de até R$ 28 mil terá prova e avaliação de títulos