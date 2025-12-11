A prefeitura de Acreúna está com processo seletivo aberto com 120 vagas imediatas e para cadastro de reserva para níveis superior, médio e fundamental. Os salários variam de R$ 1,518 a R$ 8 mil, a depender do nível de escolaridade do candidato.\nAs inscrições são gratuitas, presenciais e podem ser feitas até dia 16 de dezembro, na sede da prefeitura de Acreúna, na Avenida São Felipe, n° 34, Setor Serra Dourada, e o atendimento ocorre das 8h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.\nA seleção terá etapa única e será feita a partir da análise dos currículos e de títulos, com pontuação baseada na formação e na experiência profissional do candidato.\nOs aprovados terão contrato de trabalho temporário de um ano, que poderá ser prorrogado por mais um ano.\nUFT lança seleção gratuita com 726 vagas para cursos de graduação usando notas do Exato; veja como participar