O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Goiás (Senac Goiás) abriu processos seletivos para o preenchimento de dez vagas de emprego com salários que chegam a R$ 3.038,42, além de benefícios. As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e superior, distribuídas entre unidades do interior do estado.\nAs inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Senac, na aba ‘Trabalhe conosco’. Os prazos se encerram entre esta quinta-feira (10) e domingo (13), a depender da função.\nTodas as vagas são destinadas à formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem funções como auxiliar de produção, assistente de vendas e instrutor de ensino em áreas que vão de robótica e inteligência artificial a enfermagem e logística.\nConcurso público em Goiás abre vagas com salários de até R$ 6,5 mil