O Serviço Social do Comércio (Sesc) em Goiás abriu processo seletivo para os cargos de engenheiro civil júnior, supervisor administrativo e técnico em manutenção de Tecnologia da Informação (TI). As vagas são para a Administração Regional, localizada em Goiânia.\nOs interessados podem se inscrever exclusivamente pela plataforma Menvie até a próxima sexta-feira (29). O processo seletivo para formação de cadastro reserva conta com salários de até R$ 13,4 mil.\nCargos\nTécnico em manutenção de Tecnologia da Informação (TI)\nSalário previsto: R$ 5.530,68\nVale-alimentação: R$ 410,00\nCarga horária prevista: 40 horas semanais\nPré-requisitos obrigatórios: Ensino médio completo; Experiência mínima de 06 meses na área.\nDescrição sumária do cargo: Realizar manutenções preventivas e corretivas em computadores e demais periféricos de informática em todo o parque tecnológico da instituição. (saiba mais detalhes da vaga)