O Governo do Tocantins planeja realizar a nona convocação dos aprovados no concurso público da Educação ainda em fevereiro. Segundo a gestão estadual, o chamamento depende da finalização do período de matrículas na rede estadual, etapa necessária para identificar a demanda real de profissionais em cada unidade escolar.\nA Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que o levantamento de vagas considera a redução no número de matrículas em algumas regiões e o atendimento escolar oferecido pelas redes municipais. De acordo com a pasta, os critérios fazem parte de um planejamento para evitar a ociosidade da carga horária de professores efetivos e garantir o preenchimento correto dos postos de trabalho.\nContratações temporárias\nA Seduc também avalia a necessidade de contratos temporários em caráter excepcional. A medida deve atender localidades onde não houve aprovados no certame, além de suprir substituições de servidores em cargos de gestão ou em licença.