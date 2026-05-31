Entre janeiro e maio de 2026, o Governo do Tocantins anunciou quatro concursos públicos para a área da saúde, Polícia Civil, Secretaria da Fazenda e quadro geral, com atuação na Controladoria-Geral do Estado. Os certames somam mais de 5,8 mil vagas ofertadas. Apesar dos anúncios, os cronogramas e editais ainda não foram lançados.\nSegundo o estado, os concursos estão em fase de preparação e alguns devem ter editais lançados no segundo semestre deste ano. Veja abaixo como está o andamento dos processos anunciados.\nPolícia Civil\nO concurso foi anunciado em março de 2026, por meio das redes sociais do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). Segundo o estado, serão ofertadas 452 vagas para os cargos de oficial investigador de polícia, perito oficial e delegado de polícia.\nOs salários variam de acordo com a vaga. Sendo R$ 21.901,70 para delegado de polícia, R$ 17.694,68 para perito oficial e R$ 7.917,97 para oficial investigador de polícia.