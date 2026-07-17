A Universidade Federal do Tocantins (UFT) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de novos alunos dos cursos presenciais e gratuitos de inglês e francês. Ao todo, a instituição disponibiliza 355 vagas distribuídas entre os câmpus de Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas e Porto Nacional.\nA seleção contempla estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação da UFT e alunos do ensino médio da rede pública estadual do Tocantins com idade mínima de 16 anos.\nInscrições\nAs inscrições começaram na quarta-feira (16) e seguem até 15 de agosto de 2026. Os interessados devem preencher o formulário on-line e encaminhar a documentação exigida exclusivamente pela internet.\nO edital reúne todas as regras do processo seletivo, os documentos necessários e o link para inscrição.\nPrefeitura de Cristalina lança concurso com 300 vagas e salários de até R$ 5,1 mil