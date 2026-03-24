Vagas abertas no setor elétrico contemplam diferentes áreas e níveis de atuação, abrangendo funções operacionais e administrativas. A iniciativa prioriza a inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) e amplia a participação feminina no segmento. As oportunidades são para os cargos de auxiliar comercial, eletricista de linha de transmissão e eletricista de distribuição.\nAs vagas são distribuídas entre os municípios de Palmas, Arapoema, Lagoa da Confusão, Marianópolis e Pequizeiro. Entre elas, destacam-se as vagas de eletricista de distribuição em Pequizeiro e Marianópolis, preferencialmente destinadas a mulheres. As vagas são ofertadas pela Energisa Tocantins, que também mantém um banco de talentos aberto para auxiliar comercial e para pessoas com deficiência.\nDe acordo com Rhayane Florentino, consultora de Recursos Humanos da concessionária, a iniciativa integra uma estratégia mais ampla de desenvolvimento social e fortalecimento do mercado de trabalho, com foco na ampliação da presença feminina em funções historicamente ocupadas por homens.