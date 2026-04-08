O processo seletivo da Prefeitura de São João D’Aliança, no nordeste goiano, para preenchimento de 86 vagas imediatas e 199 para cadastro de reserva, encerra as inscrições nesta sexta-feira (10) (veja o cronograma completo no final desta reportagem). Com salários de até R$ 4,3 mil, a carga horária varia de acordo com o cargo ocupado, podendo ser de 30h a 40h semanais.\nHá oportunidades para assistente social, atendente, auxiliar de serviços de higiene e alimentação, monitor educacional, motorista, entre vários outros dispostos no edital. O candidato selecionado poderá atuar na cidade ou na zona rural, a depender do cargo ocupado.\nDas vagas imediatas, duas são para pessoa com deficiência, e do cadastro de reserva, cinco. O salário pode variar de R$ 1.631 à R$4.312,50.\nVeja os concursos públicos abertos e previstos no Tocantins em 2026