Oportunidades são para níveis médio, técnico e superior, com remunerações de até R$ 4,5 mil (Divulgação/Secom Aparecida)\nA Prefeitura de Aparecida de Goiânia publicou o edital para o concurso com vagas para a contratação de profissionais da área da Educação. São oferecidas 2.956 vagas com salário inicial de até R$ 4.508,28.\nAs inscrições podem ser realizadas entre os dias 9 de novembro e 9 de dezembro. O valor da taxa é de R$ 130 para nível médio/técnico e R$ 150 para os cargos de nível superior. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Verbena.\nO processo seletivo será composto por prova objetiva e discursiva. As provas estão previstas para o dia 31 de janeiro de 2027, em locais a serem divulgados pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Confira o edital.\nPrefeitura de Aparecida e Instituto Verbena/UFG anunciam realização do concurso público da Educação