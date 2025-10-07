A advogada Lísia Daniella Lustoza Ferro viu sua vida mudar drasticamente após sofrer dois Acidentes Vasculares Cerebrais Isquêmicos (AVCIs), aos 30 anos, e chegou a perder os movimentos do pescoço para baixo. Mas o que parecia ser o fim de muitos planos se transformou em um novo começo. Ela não apenas recuperou a qualidade de vida, como também se tornou maratonista.\nVeja reportagem no Bom Dia Tocantins: Advogada e escritora do Tocantins supera dois AVCs e vira maratonista\nComo consequência dos AVCs, em 2019, Lísia Daniella também sofreu afasia (perda total ou parcial da capacidade de se comunicar) e só conseguia se comunicar com os olhos. Ela conta que foram 25 dias de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Palmas.\nPerder a capacidade de falar foi o pior de tudo. Eu estava plenamente consciente, mas não sabia o que tinha me acontecido para ficar daquele jeito. E as pessoas demoraram a me falar. Foi angustiante demais, especialmente os primeiros dias de internação”.