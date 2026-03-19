Após chuvas, lama fica acumulada em área externa à pista, ao lado da reta oposta, embaixo do novo viaduto (Wildes Barbosa/O Popular)\nA organização da MotoGP afirmou ontem que o sistema de drenagem do Autódromo Internacional Ayrton Senna está plenamente funcional após alguns pontos do circuito, sendo pelo menos três na pista, terem ficado alagados na terça-feira (17) após forte chuva na região do equipamento esportivo e devido a um problema operacional.\nSegundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a região do autódromo foi atingida por forte chuva no fim da tarde de terça-feira, com cerca de 54mm.\nPor causa do excesso de chuva e devido a um problema operacional, pelo menos três pontos da pista ficaram alagados: curva 1 no final da reta principal, em um trecho logo após o mergulho e o mais grave no final da reta oposta, abaixo do novo viaduto. O outro viaduto, já existente desde a fundação do autódromo, que dá acesso aos boxes, também ficou alagado e intransitável.