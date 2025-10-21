-DAQUI__AmadoBatista_GriladoGEC_211025 (1.3326642)\nO cantor Amado Batista foi filmado com 'cara de poucos amigos' durante a derrota do Goiás para a Chapecoense, no estádio da Serrinha, em Goiânia. As imagens foram feitas no começo do 2º tempo da partida, enquanto o Esmeraldino era derrotado parcialmente por 2 a 0 (assista ao vídeo acima).\nFazendo jus ao refrão de uma de suas canções que diz: "Você não presta, Só agora que eu vejo", Amado Batista mostrou insatisfação com o desempenho do time do coração em campo e com o resultado parcial da partida. O Goiás foi derrotado por 3 a 1 pela Chapecoense na noite do último domingo (19).\nCom o resultado negativo, na estreia de Fábio Carille como novo treinador, o Esmeraldino deixou o G4 da Série B pela primeira vez desde a 5ª rodada. O Goiás é o 6º colocado com 52 pontos e está a dois pontos do 4º colocado Remo.