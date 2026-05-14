Anápolis vence o Vila Nova nos pênaltis e vai à final da Copa Centro-Oeste (Guilherme Alves / O Popular)\nO Anápolis está classificado para a final da Copa Centro-Oeste. Na noite desta quarta-feira (13), no OBA, o Galo da Comarca empatou com o Vila Nova em 1 a 1, no tempo normal, venceu por 4 a 3 nos pênaltis e avançou para enfrentar o Rio Branco-ES na decisão do Regional.\nNo tempo normal, o Anápolis saiu na frente com gol de Fernando Viana, no 1º tempo. O Vila Nova empatou no 2º, com João Vieira.\nNos pênaltis, o goleiro Ravel, do Galo, pegou as cobranças de Willian Maranhão e Dudu, Dalberson defendeu os chutes de Fernando Viana e Rafael Costa, mas o time colorado ainda teve um chute para fora, de André Luís.\nAo contrário das semifinais, a final da Copa Centro-Oeste será disputada em jogos de ida e volta, com datas e horários ainda não confirmados. A equipe que for campeã garante vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027 e se classifica para disputar o título da Copa Verde contra o ganhador da Copa Norte: Paysandu ou Nacional-AM.