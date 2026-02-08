O Anápolis venceu o clássico contra a Anapolina, por 2 a 0, neste domingo (8), no Jonas Duarte, e vai reencontrar o Vila Nova, na reedição da final de 2025. Desta vez, o confronto será pelas quartas de final da atual edição do Campeonato Goiano. Com gols de Matheus Lagoa e Leonan, o Galo da Comarca bateu a Rubra no encerramento da 8ª e última rodada da fase de classificação do Goianão.\nO Anápolis abriu o placar logo no começo da partida, aos 2 minutos. Após cobrança de lateral, a bola sobrou livre dentro da área da Anapolina e Matheus Lagoa chute firme sem chances de defesa para o goleiro Jean Carlos.\nNo segundo tempo, aos 26 minutos, o Anápolis ampliou a vantagem. Depois de erro na saída de bola da Anapolina, Giva tocou para o lateral Leonan, que acertou bonito chute de fora da área e marcou um golaço no Jonas Duarte: 2 a 0, Galo da Comarca.