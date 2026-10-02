A influenciadora e atleta de corrida Lara Miranda Brito Sousa, de 31 anos, se prepara para disputar a 1ª edição dos Jogos Pan-Americanos para Atletas Transplantados, que serão realizados entre os dias 21 e 25 de outubro de 2026, em Maldonado, no Uruguai. Para ela, o desafio é também uma celebração da vida após vencer o câncer e passar por um transplante de medula óssea.\nAlém da competição, é um momento de celebração da vida, de incentivo à doação de órgãos e de mostrar que é possível recomeçar. Hoje estou vivendo coisas extraordinárias que nunca imaginei", comentou.\nMoradora de Paraíso do Tocantins, na região central do estado, Lara tinha afinidade com esportes e levava uma vida ativa e saudável. Por isso, o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, recebido em setembro de 2021, surgiu como um choque. "Nunca imaginei que uma pessoa tão saudável pudesse passar por isso. Foi um baque porque era um mundo completamente desconhecido para mim", contou.