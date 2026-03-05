O Araguaína anunciou a contratação do goleiro Murilo Lopes. A informação foi divulgada nas redes sociais oficiais da equipe nesta semana. O arqueiro já se apresentou e treina com o restante do grupo.\nMurilo chega para reforçar o time na reta final do Tocantinense 2026. A equipe volta a campo neste fim de semana precisando da vitória para garantir vaga na segunda fase.\nO arqueiro tem 25 anos e soma passagens por Centro-Oeste FC, Paraná-PR, Tombense, Goiás e Confiança-SE. Pelo clube sergipano, foi campeão estadual em 2025.\nVeja os grupos de Araguaína e Tocantinópolis na Copa Centro-Oeste\nCopa do Brasil: laudos são enviados, e jogo entre Capital e Manaus terá presença de público\nAraguaína inicia a venda de ingressos para jogo decisivo contra o União-TO\nO goleiro deve ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nos próximos dias e ficará à disposição para o duelo contra o União.