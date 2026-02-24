O Araguaína anunciou, na tarde desta segunda-feira (23), o retorno do técnico Léo Goiano. O treinador é muito querido pela torcida por ter sido o responsável pelo acesso à Série C em 2010. Ele assume nesta terça-feira (24) e inicia os treinamentos com o elenco.\nLéo Goiano teve outras passagens pelo Araguaína em 2012 e 2014, além de defender o União em 2022, 2023 e 2025.\nO clube foi comandado no empate com o Bela Vista, neste domingo (22), pelo auxiliar Hugo Pilo, que assumiu interinamente após a saída de Fabiano Borba. De acordo com o presidente da equipe, Marcos Militão, o auxiliar deixará o clube após a chegada de Goiano.\nConfira a artilharia após 6ª rodada do Campeonato Tocantinense 2026\nVila Nova inicia venda de ingressos para volta da semi contra o Atlético-GO; veja preços e como comprar\nPartida entre Araguaína e Bela Vista pelo Tocantinense termina com invasão e agressões