O Araguaína empatou com o Porto Velho-RO em 1 a 1, nos acréscimos, e encaminhou a classificação para a 2ª fase do Campeonato Brasileiro Série D, neste domingo (24), no estádio Mirandão, em Araguaína.\nO Porto Velho abriu o placar com Walfrido. O Araguaína sofreu, mas chegou ao empate com Zé Elias em um belo chute de fora da área. O meia-atacante recebeu e bateu de primeira no ângulo do goleiro.\nGoiânia terá 'praia' com ondas\nCom participação de Vini Jr., Shakira lança clipe de 'Dai Dai', música oficial da Copa\nPresidente da Federação Tocantinense será o chefe da delegação da Seleção na Copa do Mundo 2026\nCom o resultado, o time tocantinense chegou aos 15 pontos no Grupo A2 e, com o empate do Independência — resultado de momento —, vai dando um passo importante rumo à classificação para a segunda fase. O Porto Velho chegou aos 12 pontos e ainda tem mais dois jogos pela frente para buscar uma vaga na próxima fase.