O Araguaína entra em campo nesta quarta-feira (8) pela Copa Verde 2026. A equipe recebe o Capital-DF, no estádio Mirandão, às 19h30, pela terceira rodada do grupo Centro-Oeste A. O time está em terceiro lugar no grupo.\nO Tourão do Norte deve ter elenco completo. Na última partida, pela Série D, a equipe contou com os retornos de Alan Calbergue, Gileard, Robinho e André.\nO clube anunciou o zagueiro Luiz Eduardo nesta terça-feira (7). O atleta teve o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, por isso, pode ficar à disposição para o técnico Léo Goiano.\nNo grupo da Copa Verde, o Araguaína ocupa a terceira colocação, atrás de Rio Branco-ES e Vila Nova. Uma vitória pode colocar o Tourão entre os dois primeiros, que se classificam para a próxima fase.