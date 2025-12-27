Araguaína e Tocantinópolis entram em campo neste sábado (27) para o primeiro jogo da final do Campeonato Tocantinense 2025. Os dois times tiveram pouco tempo de preparação, mas os treinadores das duas equipes estão confiantes.\nA competição foi retomada após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar e cancelar o estadual por causa de uma escalação irregular do União-TO — entenda o caso abaixo.\nO Tourão do Norte disputou a primeira final do estadual, em abril de 2025, mas viu o sonho do tricampeonato desaparecer ao perder uma disputa de pênaltis para o União (por 5 a 4), após empatar os dois jogos da final.\nCom a desclassificação do União, o Araguaína agora tem uma nova oportunidade. A equipe conseguiu manter boa parte do elenco e tem apenas 12 dias de preparação, mas o técnico Fabiano Borba diz que o time chega forte e focado.