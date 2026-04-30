Os times tocantinenses encerraram suas participações na fase de grupos da Copa Verde, na noite desta quarta-feira (29), com resultados distintos. Enquanto o Araguaína sofreu uma virada dramática por 2 a 1 para o Vila Nova, em casa, no estádio Mirandão, o Tocantinópolis buscou um empate por 1 a 1 contra o Porto Vitória, no Espírito Santo. Os dois representantes do Tocantins terminam a competição sem conseguir avançar para as semifinais.\nA situação das equipes após a rodada derradeira é de despedida. O Araguaína finalizou sua trajetória no Grupo Centro-Oeste A com uma derrota que selou a liderança do adversário goiano, terminando a competição em quarto lugar. Já o Tocantinópolis se despede da Copa Verde na quinta posição do Grupo Centro-Oeste B, sem somar nenhuma vitória ao longo do torneio. Agora, ambos os times focam suas atenções exclusivamente na disputa do Campeonato Brasileiro Série D.