O Araguaína empatou por 1 a 1 com o Tocantinópolis nesta terça-feira e conquistou o tricampeonato Tocantinense. No placar agregado, a equipe venceu por 3 a 2. O duelo ocorreu no Estádio Ribeirão, no Bico do Papagaio, extremo norte do estado. Ailton Jr. abriu o placar para os visitantes, mas Marcos igualou o marcador.\nA retomada da competição ocorreu após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar e cancelar o Estadual devido à escalação irregular do União.\nCom o encerramento do torneio, Araguaína, Tocantinópolis e Capital representarão o estado na Copa do Brasil 2026. Além disso, Araguaína e Tocantinópolis garantiram participação na Série D e na Copa Centro-Oeste.\nResumo da partida\nCom mais posse de bola, o Araguaína pressionou o adversário desde o início. O Tocantinópolis, em busca da virada após a derrota por 2 a 1 na ida, levou perigo aos 7 minutos com Matheus Barbosa, mas o goleiro Flávio impediu o gol.