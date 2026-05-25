O Araguaína empatou com o Porto Velho nos minutos finais da partida realizada neste domingo (24), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O resultado ainda não garantiu a classificação para a próxima fase, mas deixou os cenários bastante favoráveis.\nA equipe comandada por Léo Goiano pode confirmar a vaga já na próxima rodada, quando enfrenta o Guaporé, líder do grupo, no sábado (30), às 20h30, fora de casa. O time pode se classificar até mesmo em caso de derrota.\nSe vencer ou empatar, o Araguaína estará automaticamente classificado, sem depender dos demais resultados da chave.\nEm caso de derrota para o Guaporé, o time permanece com 15 pontos e precisa torcer por um tropeço do Galvez diante do Porto Velho. Se o Galvez perder, a diferença ficará em cinco pontos com apenas uma rodada restante. Se empatar, a diferença será de quatro pontos.